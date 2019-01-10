Сайт посольства США в Украине прекратил обновляться из-за «шатдауна»

Вызванный бюджетными спорами "шатдаун" в США продолжается уже почти три недели.

Веб-сайт посольства США в Украине прекратили обновлять из-за "шатдауна" – приостановки работы американских правительственных учреждений, вызванной бюджетным спором между президентом и Конгрессом США.

Читайте также"Пустая трата времени": Трамп ушел со встречи с демократами во время переговоров по "шатдауну"

"Из-за временного прекращения выделения бюджетных средств обновление информации на вебсайте будет ограничено до полного восстановления функционирования правительственных структур", – отмечается в сообщении на сайте посольства.

Кроме того, еще 26 декабря на странице посольства в Facebook появилось сообщение, согласно которому в течение «шатдауна» запланированные на это время паспортные и визовые услуги в США и в посольствах, либо консульствах страны за рубежом будут предоставляться и далее, если позволяет ситуация, но соответствующая страница не будет обновляться до полного возобновления работы госучреждений.

Напомним, спор между республиканцами и демократами относительно бюджета привела к частичному закрытию правительства, которое длится уже почти три недели.

Конгресс США не смог принять федеральный бюджет страны до полуночи 20 января (07.00 по киевскому времени). Именно в полночь истекал срок действия нынешнего временного закона о финансировании правительства.

Проект закона о временном финансировании правительства прошел утверждение в Палате представителей. Но в Сенате демократическое меньшинство блокирует его продвижение, главным образом из-за ограничения администрацией Трампа некоторых программ, в том числе, программы защиты несовершеннолетних мигрантов.