Шатдаун в США может стать длиннейшим в истории

Наиболее долго правительство не работало в 1978 и 1995-1996 годах.

Текущий шатдаун в США вошел в тройку самых долгих в истории страны, сообщает TIME. По состоянию на понедельник, 7 января, федеральные учреждения не работали 16 дней.

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Схема утверждения бюджета, при которой возможно закрытие федеральных ведомств, начала использоваться в 1976 году. За это время шатдаун наступал 21 раз. Наиболее долго правительство не работало в 1978 и 1995-1996 годах.

В 1978 году Джимми Картер наложил вето на законодательство об общественных работах, а также на законопроект по расходам на оборону, предполагавший создание атомного авианосца. Тогда шатдаун продлился 18 дней. Рекорд был установлен во время президентского правления Билла Клинтона. Тогда у него был конфликт со спикером палаты представителей Ньютом Гингричем по поводу сокращения внутренних расходов, федеральные учреждения тогда не работали 21 дней.

Ранее сообщалось, что три из четырех крупнейших каналов США согласились показать обращение президента Дональда Трампа к нации.