Климкин не исключает введения биометрического визового режима с Россией

В то же время глава МИД отмечает, что это серьезное решение, к которому надо быть готовым.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключает, что в будущем может быть введен биометрический визовый режим с Российской Федерацией.

Об этом он сказал в эфире программы "Завтрак с 1+1".

Глава МИД сказал, что вероятное введение обычного визового режима для граждан РФ при въезде в Украину не будет эффективным.

"Если просто ввести визовый режим - этикетки штамповать - он никогда не будет работать. Если визовый режим с Россией - это только биометрический. Другой режим по определению не будет работать. Сейчас мы смотрим, как работает биометрика, базы данных, не исключено, что и биометрический визовый режим с Россией придет", - подчеркнул Климкин.

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При этом он отметил, что введение биометрического визового режима является серьезным вопросом, к которому надо быть готовым и которое не так просто воплотить.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2017 года в аэропорту «Киев» была презентована система фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства, информация с которой поступает в Национальную систему верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства. В тот же день председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что все пункты пропуска на границе с Россией и авиационные пункты пропуска уже оборудованы системой фиксации биометрических данных.

1 января 2018 года Украина ввела биометрический контроль для иностранцев в 157 международных и межгосударственных пунктах пропуска. Он действует для граждан 71 страны, откуда могут исходить угрозы для украинцев и национальной безопасности Украины.