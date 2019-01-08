Климкин выступает за постоянное ограничение въезда в Украину мужчин-россиян

За период действия военного положения, с 26 ноября до 26 декабря 2018 года, в Украину не пропустили около 1650 граждан Российской Федерации.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступает за постоянное ограничение въезда в Украину мужчин-граждан России в возрасте от 16 до 60 лет, как было введено во время военного положения.

Об этом он сказал в эфире программы "Завтрак с 1 + 1".

"Я считаю, что фильтрация, очень правильная, очень умная фильтрация должна быть всегда. Я это всегда говорил... А для чего мы это отслеживаем и ввели биометрические данные на россиян? А для чего мы это отслеживаем, для чего мы анализируем? У нас все говорят: военное положение, тогда фильтрация есть, нет военного положения - нет", - отметил Климкин.

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Как сообщал УНИАН, после нападения России на украинские корабли в Керченском проливе с 26 ноября на 30 суток - до 26 декабря, было введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

30 ноября председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал заявил, что в связи с введением военного положения в 10 областях гражданам мужского пола из РФ в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины.

За период действия военного положения в Украину не пропустили около 1650 граждан Российской Федерации.

26 декабря первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что решением Совета национальной безопасности и обороны продлено действие ограничительных мер Госпогранслужбы относительно въезда в Украину мужчин - граждан России.