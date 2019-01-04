Епифаний, Порошенко и Парубий завтра едут за томосом: стала известна программа визита в Турцию

В рамках визита в Стамбул Порошенко и Парубий проведут встречу с Эрдоганом

В рамках рабочего визита в Турецкую Республику президент Украины Петр Порошенко и председатель Верховной Рады Андрей Парубий проведут встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщили в пресс-службе Аппарата ВР, 5-6 января Парубий вместе с делегацией во главе с Порошенко осуществит рабочий визит в Стамбул. Программой визита предусмотрена встреча Парубия и Порошенко с Эрдоганом, посещение Вселенского патриархата, а также встреча с Вселенским патриархом Варфоломеем.

«Участники делегации примут участие в церемонии подписания томоса Вселенским патриархом Варфоломеем и в молитве в Патриаршем храме Св.Георгия», - говорится в сообщении.

По завершению процедуры подписания прозвучат заявления Вселенского патриарха Варфоломея, митрополита Киевского и всея Украины Епифания, президента Порошенко.

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6 января Порошенко, Парубий и члены делегации примут участие в Церемонии вручения томоса, Божественной литургии (Совместное отправление Вселенским патриархом Варфоломеем и митрополитом Епифанием), в церемонии освящения воды в заливе «Золотой Рог».

Члены делегации также посетят могилу украинского политического деятеля В.В.Мурского на католическом кладбище, примут участие в церемонии освящения воды в Патриаршем храме Св.Георгия.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины, который 6 января 2019 года получит томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.