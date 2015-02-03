Советник Яценюка сообщил, что реформы силового блока идут сложно

Об этом сообщил советник премьер-министра Даниил Лубкивский, отвечая на вопрос радио "Свобода". По его словам, сегодня можно говорить лишь о начале реформ в системе правоохранительных органов.

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"Вы знаете о формировании новых подразделений в МВД, большое количество желающих приобщиться к правоохранителям среди наших граждан. Это очень обнадеживающий знак, и я надеюсь, что реформа будет осуществлена и мы получим новые подразделения, которые будут демонстрировать новое качествоукраинских правоохранителей. Принципиально важной составляющей этого процесса является и формирование новой армии. Украина должна приблизиться к стандартам, которые преобладают в НАТО", - сказал Даниил Лубкивский.

Правительство в октябре 2014 года утвердило концепцию и стратегию реформирования системы МВД. В сентябре министр внутренних дел Арсен Аваков представил проект реформы милиции. По его словам, реформа предполагает примерно 30% сокращение состава МВД.