МВД анонсировало переход к системе "превентивных ударов"

Об этом заявил министр Арсен Аваков во время сегодняшнего заседания оперативного штаба, который состоялся в МВД под председательством премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

По словам Авакова, сегодня по всей стране идет процесс увеличения патрульных нарядов. В их состав входят силы милиции и Нацгвардии.

«Количество патрульных нарядов увеличилось вдвое. И этот процесс дает результат», - сказал министр.

Читайте такжеАваков: Правоохранители задержали мэра ДебальцевоАваков также добавил, что ведомство переходит к системе «превентивных ударов» по бандформированиям и сепаратистам. Кроме того, руководитель МВД подчеркнул, что напряженная ситуация остается в Дебальцево, Авдеевке и Дзержинске.

"Эти города остаются без подачи электроэнергии и воды, однако МВД и Госслужба по чрезвычайным ситуациям пытаются собственными усилиями выровнять эту ситуацию", - добавил Аваков.