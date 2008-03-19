В Секретариате Президента считают актуальной ротацию ЦИК

В Секретариате Президента считают актуальным вопрос ротации членов Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК подчеркнула, что вопрос переформатирования ЦИК «очевидно уже назрел».

Однако, по ее словам, необходимо провести беспристрастный анализ деятельности каждого члена ЦИК в соответствии с обязанностями, возложенными на него, а также относительно выполнения им избирательных законов, а после этого принимать соответствующие решения.

М.СТАВНИЙЧУК напомнила, что в законе о ЦИК четко определено, на каких основаниях могут быть досрочно прекращены полномочия членов комиссии.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день комиссия не обеспечила выполнения закона о создании реестра избирателей.

В то же время, отвечая на вопрос журналистов, может ли именно это стать основанием для освобождения членов ЦИК, М.СТАВНИЙЧУК заметила: «Я сказала то, что сказала».

Как сообщал УНИАН, заседание ЦИК для принятия решения о регистрации новых депутатов Киевсовета от БЮТ уже несколько раз не состоялись за отсутствием кворума.