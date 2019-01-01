Украина передала в ЕСПЧ документы для рассмотрения иска против РФ за аннексию Крыма

Минюст Украины совместно с правозащитниками подготовил правовую позицию для рассмотрения в ЕСПЧ вопроса о приемлемости жалобы Украины относительно нарушения прав человека в Крыму.

В Европейском суде по правам человека зарегистрированы документы, которые правительство Украины подготовило к слушанию по объединенной жалобе относительно нарушения прав человека в аннексированном Крыму.

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Об этом 31 декабря сообщил в Facebook правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ, заместитель министра юстиции Иван Лищина.

"Пока граждане счищают кровь с пуховиков после эпической битвы за тележки в "Ашане", режут тазики оливье, замораживают бутылки шампанского и готовятся саркастически комментировать новогоднюю речь президента, зубастые пираньи Минюста подают позицию по аннексии и нарушениям прав человека в Крыму для февральского заседания ЕСПЧ", – сыронизировал замминистра.

Он отметил, что участие в подготовке правовой позиции Украины приняли Украинский Хельсинский союз по правам человека и авторитетный британский юрист Бен Эммерсон.

Слушания относительно приемлемости жалобы Украины намечены на 27 февраля. Как рассказала в интервью "Европейской правде" судья ЕСПЧ Анна Юдковская, суд может признать, что Россия контролировала Крым еще до того, как официально объявила о его аннексии.