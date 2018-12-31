ВМС Украины наращивают группировку на Азовском море
15:22, 31 декабря 2018Политика
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В 2018 году ВМС Украины повысили боевые способности морского, берегового и воздушного компонентов флота.
Иллюстрация REUTERS
В ответ на агрессивные действия РФ Военно-морские силы Украины развернули силы и системно наращивают группировку на Азовском море.
Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, адмирал Игорь Воронченко в новогоднем поздравлении, обнародованном в Facebook ВМС ВСУ.
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Он напомнил, что в 2018 году ВМС повысили боевые способности морского, берегового и воздушного компонентов флота.
Также Воронченко напомнил об атаке и захвате Россией у берегов оккупированного Крыма украинских военных кораблей и экипажей.
Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что в январе в Украину прибудет группа военнослужащих Военно-морских сил Великобритании для определения необходимой помощи украинским военным.
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