Судье Вовку сообщили о подозрении - СМИ
Генпрокурор Виталий Ярема сообщил о том, что судье Печерского суда Сергею Вовку, который вел дело главы фракции БПП Юрия Луценко, предъявлено подозрение.
Об этом он сказал на заседании фракции БПП, рассказал "Украинской правде" источник, присутствовавший на собрании депутатов.
Кроме того, согласно информации, Ярема признал, что прокурор Киева Сергей Юлдашев подпадает под люстрацию, и до апреля, пока будет продолжаться проверка, его уволят.
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"Совсем расслабились", - процитировал слова Яремы собеседник "Українськой правды".
Глава ГПУ также сообщил, что выступление депутата Юлии Левочкиной в Страсбурге изучает СБУ.
В то же время в понедельник вечером в эфире программы "Свобода слова" на ICTV спикер Верховной Рады Владимир Гройсман сообщил, что подписал письмо в адрес председателя Верховного суда, "чтобы он был в парламенте, и мы рассмотрели вопрос о привлечении к уголовной ответственности и задержаним судьи Киреева, который годами издевался над Тимошенко".
"И таких примеров будут десятки", - добавил глава парламента.