Подача заявлений на пост главы антикоррупционного бюро закончится 10 февраля
Подача заявлений на пост главы антикоррупционного бюро завершится 10 февраля, после чего в течении трех дней список кандидатур будет передан президенту для отбора и подачи на утверждение Верховной Рады.
Об этом в ходе брифинга по результатам заседания Национального совета по вопросам реформ заявил заместитель главы администрации президента (АП) Дмитрий Шимкив.
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"Десятого февраля должна завершиться подача заявок на пост главы Антикоррупционного бюро, и дальше на протяжении трех дней кандидатуры должны быть поданы президенту для подачи на утверждение Верховной Раде ", - сказал Дмитрий Шимкив.
Также замглавы АП отметил, что в рамках борьбы с коррупцией правительство и парламент планируют ужесточить контроль за доходами чиновников через процедуру декларирования.
Как сообщал УНИАН, в конкурсную комиссию по избранию кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро поступили 18 пакетов документов от претендентов на эту должность.