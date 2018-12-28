Получили "нагоняй" от Кремля: Марчук объяснил отказ представителей ОРЛО освобождать заложников

Представитель в ТКГ отметил, что Украину в вопросе освобождения заложников поддерживает все мировое сообщество.

Представители отдельных районов Луганской области отказались менять 8 украинцев, заключенных в России, на 33 человека, заключенных в Украине, потому что получили "нагоняй" от Москвы.

Об этом в комментарии "Прямому" рассказал уполномоченный представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук.

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«Президент Российской Федерации Владимир Путин несколько недель назад сказал, что с этой властью они ничего решать не будут. Но мы ставим вопрос, прежде всего, кроме режима тишины, но самое главное, помимо возвращения наших украинских моряков из российского плена – это обмен заложниками. Мы предлагали на прошлом заседании (обменяться - ред.) даже три на три, даже один на один – ничего не воспринимается», – сказал Марчук.

По его словам, была такая ситуация, когда украинская сторона согласовала с представителями боевиков «ЛНР» поменять 8 украинцев, заключенных в России, на 33 заключенных в Украине. Этот вопрос был внесен за несколько дней на обсуждение ТКГ, но на заседании представители ОРЛО «даже свое предложение не приняли».

«Наверное, пролетая через Москву, они получили "нагоняй", что поспешили с такими предложениями», - сказал Марчук.

Он отметил, что Украину поддерживает все мировое сообщество.

«И гуманитарные институты поддерживают Украину в возвращении военнослужащих и в обмена заложниками. Мы этот вопрос ставили, ставим и предлагаем в письменной форме любые варианты обсуждения и поиска консенсуса по любому варианту. Но российская сторона не принимает это вопрос к обсуждению. Мы будем продолжать это и дальше углубленно аргументировать и все таки предлагать. Надеемся, что мировая общественность и наши союзники будут влиять на Россию, чтобы она хотя бы приступила к обсуждению этого вопроса», - добавил он.