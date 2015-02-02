Депутаты подумают над созданием «сенсорной кнопки» для голосования

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман.

Он подчеркнул, что вопрос неперсонального голосования народными депутатами должен решаться “путем сенсорной кнопки, или путем внесения изменений в Регламент”.

“Здесь есть разные подходы, но это вопрос однозначно должен быть решен”, - подчеркнул Гройсман.

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Он отметил, что в рабочую группу должны войти народные депутаты, специалисты и эксперты. При этом он убежден, что вопрос недопущения неперсонального голосования в стенах парламента может решаться не только с помощью введения сенсорной кнопки при голосовании.

“Сенсорная кнопка не панацея. Ее возможно обойти - это так говорят специалисты”, - отметил Гройсман.