Порошенко назвал потенциальных клиентов антикоррупционного бюро

Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Порошенко: все государственные служащие первого и второго ранга являются потенциальными клиентами Национального антикоррупционного бюро - Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) January 14, 2015

Как сообщал УНИАН, на сайте президента обнародованы требования к кандидатам на пост руководителя антикоррупционного бюро.

Читайте такжеНа сайте президента размещено объявление о проведении конкурса на должность Директора НАБ

Ранее Председатель конкурсной комиссии по избранию кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро, председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что Порошенко может внести в Раду законопроект о возможности иностранным гражданам возглавить антикоррупционное бюро.

Он пояснил, что "задачей комиссии является дать возможность участвовать в конкурсе иностранцам, но утвержденным на должность директора Национального антикоррупционного бюро будет только гражданин Украины".