Порошенко назвал потенциальных клиентов антикоррупционного бюро

21:52, 14 января 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что все государственные служащие первого и второго ранга являются потенциальными клиентами национального антикоррупционного бюро.

REUTERS

Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Как сообщал УНИАН, на сайте президента обнародованы требования к кандидатам на пост руководителя антикоррупционного бюро.

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Ранее Председатель конкурсной комиссии по избранию кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро, председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что Порошенко может внести в Раду законопроект о возможности иностранным гражданам возглавить антикоррупционное бюро.

Он пояснил, что "задачей комиссии является дать возможность участвовать в конкурсе иностранцам, но утвержденным на должность директора Национального антикоррупционного бюро будет только гражданин Украины".

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