Ярема подтвердил допрос Ахметова в Генпрокуратуре

Следователи Генеральной прокуратуры допросили бизнесмена Рината Ахметова в рамках расследования уголовного производства относительно событий во время акций протеста на Майдане Незалежности в Киеве, а также по обращению народного депутата Ирины Геращенко относительно его возможной причастности к финансированию сепаратизма.

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил генеральный прокурор Виталий Ярема, передает корреспондент УНИАН.

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“Что касается гражданина Ахметова, то он допрашивался по двум вопросам - его пребывания и отношения к майдановским событиям и по запросу депутата Геращенко относительно финансирования сепаратизма. Все ответы мы получили”, - сказал Ярема.

В то же время он не уточнил, открыто ли какое-то уголовное производство, в котором может быть фигурантом Ахметов.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источники в Генпрокуратуре, 22 января бизнесмен Ахметов был допрошен в Главном следственном управлении Генеральной прокуратуры в качестве свидетеля по уголовному делу, связанному с сепаратизмом.

По данным "Украинской правды", Ахметова решили допросить после появления видео со стороны сепаратистов, где упоминается его имя, фамилия Наталии Королевской, а также Александра Ефремова в контексте финансирования. Это видео приобщено к материалам уголовного дела. Королевскую допросили раньше, после заявления Ирины Геращенко.