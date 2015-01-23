Генпрокуратура шесть часов допрашивала Ахметова - источник

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на свои источники.

Следователи Генпрокуратуры допрашивали его 22 января в течение шести часов. Ахметов проходит по этому делу как свидетель.

Читайте такжеГПУ возбудила дело относительно Королевской за финансирование сепаратистовАхметова решили допросить после появления видео со стороны сепаратистов, где упоминается его имя, фамилия Натальи Королевской, а также Александра Ефремова в контексте финансирования.

Это видео приобщено к уголовному делу.

Королевскую допросили ранее, после заявления Ирины Геращенко.