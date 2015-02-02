"История" Скрябина: я хочу здесь жить, а не умирать

"Мы не призываем вас лезть под пули, мы призываем вас не быть равнодушными к тем событиям, которые происходят", - заявили тогда музыканты.

Сегодня утром солист группы Андрей "Кузьма" Кузьменко погиб в ДТП в Днепропетровской области.