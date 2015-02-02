"История" Скрябина: я хочу здесь жить, а не умирать

11:35, 02 февраля 2015
Политика
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Песня "Скрябина" о Майдане "История" была представлена слушателям в конце января 2014 года.

скріншот відео Радіо Свобода

"Мы не призываем вас лезть под пули, мы призываем вас не быть равнодушными к тем событиям, которые происходят", - заявили тогда музыканты.

Сегодня утром солист группы Андрей "Кузьма" Кузьменко погиб в ДТП в Днепропетровской области.

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