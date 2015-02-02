Гройсман: Рада в четверг рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутатов и судей

"Со вторника начинается вторая сессия Верховной Рады Украины. Во вторник парламент рассмотрит некоторые вопросы обеспечения обороноспособности страны и борьбы с коррупцией. Значительное количество вопросов будет связано с информационной безопасностью государства. На среду у нас - ратификация ряда международных соглашений, также касающихся безопасности страны", - написал он.

Кроме этого, председатель Верховной Рады отметил, что в четверг парламент рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутатов и судей.

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"Четверг - особый день. Мы должны проголосовать за направление в Конституционный суд законопроекта о снятии неприкосновенности с народных депутатов и судей. В этот же день сосредоточимся на вопросах реформирования системы местного самоуправления", - отметил спикер Верховной рады.

Также Рада рассмотрит вопрос, который позволит сэкономить до 1 млрд. куб. м газа в год - законопроект о введении новых инвестиционных возможностей для проведения масштабной энергомодернизации.

"Считаю, что Рада не должна медлить с важными для страны решениями. Мы планируем работать в режиме пленарных заседаний две недели подряд, чтобы рассмотреть как можно больше вопросов повестки дня в первой половине февраля", - подчеркнул Гройсман.