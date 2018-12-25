Бывшая УПЦ МП подаст в Конституционный суд из-за закона о ее переименовании

Председатель юридического отдела бывшей УПЦ МП протоиерей Александр Бахов утверждает, что закон о переименовании церкви нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины.

Бывшая Украинская православная церковь Московского патриархата намерена обратиться в Конституционный суд по поводу закона о её переименовании с указанием принадлежности к России.

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Об этом председатель юридического отдела бывшей УПЦ МП протоиерей Александр Бахов заявил в интервью информационно-просветительскому отделу церкви.

«Мы намерены защищать свои права всеми законными способами. Нами было направлено обращение к президенту Украины - применить право вето, но, как мы видим, он таким правом не воспользовался. Кроме этого, так как имеет место нарушение конституционных норм и принципов, мы инициируем обращение в Конституционный суд», - сказал Бахов.

Он считает, что бывшая УПЦ МП «является большим конкурентом» для новой Православной церкви Украины.

«К примеру, после объединения УПЦ КП и УАПЦ общее количество приходов составляет около 7000, из которых реальных, а не на бумаге 4000, а приходы УПЦ - более 12 000. Думаю, это делается для того, чтобы ослабить позиции УПЦ и заставить её духовенство и верных переходить в Православную церковь Украины. Как мы видим, религиозный плюрализм, который активно проповедуется чиновниками из Минкультуры, под угрозой. Фактически этим законом создаются все предпосылки для религиозной розни в стране», - заявил Бахов.

Он утверждает, что закон о переименовании бывшей УПЦ МП нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря Верховная Рада приняла закон, который позволит переименовать УПЦ МП с указанием её принадлежности к России.

Законом устанавливается, что религиозная организация, которая непосредственно или как составная часть религиозной организации является частью религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины в государстве, которое признано государством, осуществившим военную агрессию против Украины и временно оккупировавшим территорию Украины, обязана в своем полном названии, указанном в её в уставе, отражать принадлежность к религиозной организации за пределами Украины, в которую она входит, путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации с возможным добавлением слов «в Украине» и/или обозначение своего места в структуре иностранной религиозной организации.

Такие изменения религиозные организации должны внести в свои уставы в течение 4 месяцев, общины - в течение 9.

Также церковь, подчиненная государству-оккупанту, не имеет права быть представленной в военных подразделениях и на линии фронта в воинских частях.

22 декабря Президент Петр Порошенко подписал этот закон.