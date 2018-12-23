"Можем вас расстрелять": Филарет рассказал, как церковь заставляли сотрудничать с КГБ (видео)

По словам патриарха, без согласия советских спецслужб иерархи не могли назначить ни одного священнослужителя.

Все православные иерархи в Советском Союзе были вынуждены сотрудничать со спецслужбами, рассказал патриарх Филарет. По его словам, однажды сотрудники КГБ угрожали ему убийством.

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Как отметил патриарх в эфире "Радио Свобода", без контактов с КГБ священнослужители не могли полноценно выполнять свои обязанности, потому что их решения не имели юридической силы.

«Не было ни одного епископа, который не имел бы контактов с ними. Если он не имел контактов, то он не был епископом. Поэтому, если кто-то из архиереев тех скажет, что он не имел (контактов с КГБ – ред.), то это означает, что он говорит неправду. Я это точно знаю», – сказал Филарет.

По его словам, без согласия советских спецслужб иерархи не могли назначить ни одного священнослужителя.

«Без согласия КГБ не ставили ни архиереев, ни священников. Надо было с ними согласовывать все назначения. Поэтому и существовала регистрация. Указ архиерея был недействительным, если нет регистрации. Поэтому для того, чтобы иметь регистрацию, надо было договориться с ними, чтобы они согласились на посвящение того или иного епископа и назначения того или иного священника», – отметил Филарет.

Патриарх рассказал, что даже при таких условиях ему удавалось не нарушать тайну исповеди, хотя однажды из-за такой неуступчивости ему угрожали расстрелом. Сотрудники КГБ требовали, чтобы он доносил на тех, кто ему исповедуется.

«От меня в начале требовали, чтобы я им открывал то, что мне будут люди говорить на исповеди. Я сказал: нет, священник должен хранить тайну исповеди. Тогда он вынимает пистолет, кладет на стол и говорит: мы можем вас расстрелять. Я ему на это сказал: можете расстрелять меня, но для меня не имеет значения, умру я сейчас, вы меня расстреляете, я доживу до глубокой старости, а выполнять эти ваши условия не буду», – рассказал Филарет.

Патриарх добавил, что после этого случая его преследования прекратились, однако контактировать с КГБ в дальнейшем все равно приходилось.

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