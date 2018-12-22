На аэродром «Бельбек» оккупанты перекинули более десятка истребителей - СМИ (видео)

Сегодня утром самолеты приземлились на авиабазу в оккупированном Севастополе.

На аэродром «Бельбек» в оккупированном Севастополе сегодня перекинули более десятка российских истребителей Су-27 и Су-30.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидца события. «Свидетель Reuters видел, как самолеты приземлились на авиабазе «Бельбек» в Крыму, который был аннексирован Россией в 2014 году», - говорится в сообщении.

На сайте Министерства обороны России пока нет информации о размещении истребителей в Севастополе. Крымские новостные сайты на данный момент не сообщают информации о прибытии на полуостров указанного количества истребителей Су-27 и Су-30 из соседней России, отмечает Крым. Реалии.

По данным российских СМИ, на одном из самолетов прибыл командующий объединением ВВС и ПВО Южного военного округа соседней России Виктор Севостьянов.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины заявило, что Россия продолжает милитаризацию временно оккупированного Крыма: оккупанты увеличивают количество авиации на полуострове, в частности на открытых стоянках аэродрома «Бельбек» выявлено 24 самолета истребительной авиации и 150 единиц специальной автомобильной и военной техники.

По оценкам специалистов, увеличение количества стоянок самолетов и мест хранения авиационного вооружения на военной части аэродрома может быть использовано для повышения возможностей по приему боевой авиации РФ, в том числе стратегической.