Оккупанты в Крыму увеличивают количество истребителей и другой военной техники – МинВОТ

Страна-оккупант рассматривает временно оккупированный Крым исключительно как очередную военную базу, которая будет держать в напряжении весь Европейский континент, заявляют в ведомстве.

Россия продолжает милитаризацию временно оккупированного Крыма: оккупанты увеличивают количество авиации на полуострове, в частности на открытых стоянках аэродрома Бельбек выявлено 24 единицы самолетов истребительной авиации и 150 единиц специальной автомобильной и военной техники.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Отмечается, что милитаризация Российской Федерацией временно оккупированного Крыма продолжается.

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«По результатам обработки спутниковой съемки на открытых стоянках аэродрома Бельбек, что находится вблизи г. Севастополь, обнаружено около 24 единиц самолетов истребительной авиации, среди которых 16 самолетов СУ-27 различной модификации, 8 самолетов - МиГ-29, а также около 150 единиц специальной автомобильной и военной техники», - говорится в сообщении.

По оценкам специалистов увеличение количества стоянок самолетов и мест хранения авиационного вооружения на военной части аэродрома может быть использовано для повышения возможностей по приему боевой авиации, в том числе стратегической.

«Такие действия Российской Федерации снова подтверждают тот факт, что страна-оккупант рассматривает временно оккупированный Крым исключительно как очередную военную базу, которая будет держать в напряжении весь Европейский континент», - подчеркивают в МинВОТ.

Отмечается, что милитаризация Крымского полуострова приводит к необратимому вреду окружающей среде и убыткам для гражданского населения, проживающего на этой территории.