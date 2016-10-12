В Британии призывают Россию вернуть Крым Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время дебатов в ПАСЕ.

«Очевидно, что стандарты прав человека не соблюдаются, РФ должна обеспечить доступ для мониторинговых органов и признать выборы на оккупированных территориях недействительными. Ассамблея не может и не должна признавать незаконную аннексию Крыма, Россия должна вернуть Крым Украине», - сказал он.

«Россия должна вывести все свои силы с территории, включая Крым, Россия – это агрессор, но и Украина имеет обязательства, необходимо продвигать законодательство по политическим обязательствам, но в этом случае необходимо учесть, что украинские (вооруженные) силы страдают от российских сепаратистов», - отметил Гейл.

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября состоялись выборы в Госдуму РФ, голосование проходило и на территории временно оккупированного Крыма.

19 сентября Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров не признавать результаты выборов в Госдуму РФ в части голосования на территории оккупированного Крыма.

20 сентября Верховная Рада приняла заявление о непризнании легитимности выборов в Госдуму. 28 сентября прокуратура Автономной республики Крым возбудила уголовные дела против лиц, избранных на территории оккупированного Крыма в Госдуму РФ.

По информации на сайте ЦИК России, в Госдуму на территории оккупированного Крыма избраны по списку «Единой России» Руслан Бельбек, Михаил Шеремет, Наталия Поклонская, а также в одномандатных округах - Константин Бахарев, Светлана Савченко, Дмитрий Белик и Андрей Козенко.

6 октября депутаты Европейского парламента потребовали от ЕС применить санкции в отношении незаконно избранных в Госдуму РФ так называемых депутатов от Крыма.