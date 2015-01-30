Оккупанты провели обыск дома Чийгоза: разгром, оскорбления и подставные понятые

Об этом Крым.Реалии рассказала сама Аблялимова.

«Они пришли очень рано, около 7.15. Я проснулась от лая собаки и сильного стука в ворота. Открыла, сказали: полиция. Прочитали мне постановление о проведении обыска, изъятии документов и электронных носителей, которые связаны с уголовным делом, возбужденным в отношении Ахтема Чийгоза. Около 10 человек постоянно находились со мной. Был спецназ, который находился на улице, в дом не пустили никого из близких, я была сама. Обыск проходил в крайне циничной, наглой, я бы даже сказала хамской форме. Два сотрудника, один из них – старший уполномоченный МВД по Республике Крым Алексей Маливанец и старший оперативный сотрудник ФСБ России Андрей Кудашов, не стесняясь в выражении, унижали меня как человека, как гражданина, крымскую татарку, как женщину и как человека, который исповедует ислам», – рассказала Эльмира Аблялимова.

Читайте такжеВ доме заместителя главы Меджлиса уже 9 часов длится обыск: силовики вынесли компьютерную техникуПо ее словам, на просьбу к следователю сделать замечания этим людям, последовал ответ, что она сама своими действиями якобы провоцирует их на подобные высказывания. Кроме того, по мнению Аблялимовой, был нарушен уголовно-процессуальный кодекс (УПК) России в части использования понятых при проведении обыска.

«На мое требование пригласить понятых из числа моих соседей, мне представили двух совершенно неизвестных мне людей. Один якобы из Белогорского района, второй из Симферополя. Понятой по фамилии Лотковский обращался ко всем присутствующим по имени, что дает основание думать, что он был лицом заинтересованным. Кроме того, он проявлял большую активность и хорошо разбирался в технике, лазил в проводах, что тоже говорит о том, что он был не чужим здесь, хотя в УПК Российской Федерации говорится, что понятым должно быть лицо незаинтересованное», – считает супруга Чийгоза.

По ее словам, в результате обыска был обнаружен один охотничий патрон неизвестного происхождения. Кроме того, была вывезена вся компьютерная техника, изъяты личные телефоны и сбережения в размере 2 тысяч долларов и 100 евро, был нанесен существенный урон имуществу в доме.

«Стали вскрывать полы, сломали ступеньку, порог в доме, поломали стулья. Изъяли даже сувенирные монеты, которые дарили во время поездок в Татарстан», – рассказала Аблялимова. По ее словам, с протоколом обыска с учетом замечаний она намерена обратиться к своему адвокату.