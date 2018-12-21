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США и ЕС призвали Россию освободить крымскотатарского активиста Бекирова

08:30, 21 декабря 2018
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Посольство США в Украине призвало РФ освободить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова и всех украинских политзаключенных. Об этом говорится в заявлении посольства в Twitter.

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"Мы призываем Россию освободить Эдема Бекирова, состояние здоровья которого очень тяжелое, и ему не оказывают медицинскую помощь.

Мы стоим вместе со всеми несправедливо задержанными украинскими политзаключенными и призываем Россию освободить их немедленно", - подчеркнули в ведомстве.

С аналогичным призывом выступили и в ЕС.

"Мы ожидаем немедленного освобождения крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который был задержан российскими властями", - написала в Twitter пресс-секретарь Европейской службы внешних дел Майя Косьянчич.

18 декабря адвокат Алексей Ладин заявил, что крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, который болеет диабетом, не оказывают медицинскую помощь с дня ареста 13 декабря.

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Теги: #политзаключенные в России