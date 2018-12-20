Бурбак обратился к председателям фракций о создании ВСК относительно агентов государства-агрессора: каждый должен сказать - он с Украиной или с Медведчуком (видео)

Максим Бурбак обратился лично к главам фракций дать в зале ответ, будут ли они голосовать за создание ВСК по Медведчуку.

Фракция "Народный фронт" настаивает на необходимости создания Временной следственной комиссии (ВСК) для расследования фактов вмешательства в избирательный, политический процесс и информационное пространство Украины Российской Федерацией и гражданами Украины, связанными с властями государства-агрессора, в частности Виктором Медведчуком.

Об этом с трибуны парламента в очередной раз подчеркнул руководитель фракции Максим Бурбак, напомнив председателям парламентских фракций о необходимости выделения представителей для работы в ВСК.

"Как председатель фракции "Народный фронт", я направил письма коллегам-главам демократических фракций с предложением делегировать своих представителей в ВСК. Сегодня от имени нашей политической силы хочу еще раз призвать к неотложному формированию комиссии. Времени у нас с вами нет. А главное – времени нет у страны", - подчеркнул Максим Бурбак.

Он отметил, что с 22 декабря будет отчисляться 100 дней до первого тура выборов Главы государства.

"В период смены президента Украины, верховного главнокомандующего Вооруженными силами законодательный орган страны обязан стать основой стабильности и защиты избирательного процесса, который будет находиться под прицелом вражеских спецслужб с целью дестабилизации государства, искажения результатов выборов в пользу российского реванша", - подчеркнул руководитель фракции.

"Мы не должны питать иллюзий, именно в это избирательное время враг будет наиболее опасен. Может ли Кремль будет засылать Боширових и Петровых вместо Солсберецких шпилей разглядывать стены Софии и памятник Владимиру? Может ли Россия, которая пыталась повлиять на выборы в США, сделать то же с Украиной, против которой четвертый год ведет войну и территории которой оккупировала? Чем Кремль может дестабилизировать границы нашей страны, учитывая концентрацию в приграничных областях России огромных военных ударных групп? Ответы на эти вопросы очевидны – да! И власть в Украине должна быть готова к любым сценариям", - подчеркнул Максим Бурбак.

Он подчеркнул, что парламент, как представительный орган, должен как можно быстрее обезвредить легитимно действующую агентуру внутри страны: "Агентуру, которая обросла влиятельными связями, суперприбыльным нефтяным бизнесом, телеканалами с абсолютной свободой вести информационную гибридную войну против Украины".

"Мы должны нейтрализовать путинский жупел в самом сердце страны, вражеский штаб, который все эти годы, получая указания напрямую из Москвы, работал в неукраинских интересах. Не в подполье, не прячась в лесах и болотах, а открыто и нагло, арендуя офисы в центре столицы и летая напрямую к Путину за инструктажем. Во главе этой агентуры стоит кум и агент Путина Медведчук", - подчеркнул руководитель фракции.

Максим Бурбак обратился лично к главам фракций дать в зале ответ, будут ли они голосовать за создание ВСК по Медведчуку.

"Я сознательно назову имена председателей фракций - господина Герасимова, господина Березюка, господина Ляшко, Тимошенко - для того, чтобы в соответствии с регламентом председательствующий мог им предоставить слово для реплики. Чтобы каждый мог сказать: он с Украиной или с Медведчуком? Будет ли голосовать за создание ВСК по Медведчуку, или нет", - сказал руководитель фракции НФ.

Он также привел пример поведения новозеландской птички в случае опасности. "Расскажу про птичку, которая живет в Новой Зеландии. Называется КакАбо. Она уникальна абсолютной неспособностью замечать опасность. Когда к ней крадется хищник, она умеет лишь прижиматься к земле. Сегодня эта удивительная птица внесена в Красную книгу, как вымирающий вид", - отметил Максим Бурбак.

"Искренне хочу, чтобы эта история не была ни об одном из нас, политиков, от которых зависит судьба страны. Верю, что лидеры демократических фракций нашего парламента, видят опасность, а потому рассчитываю на честный ответ о поддержке ВСК по расследованию деятельности Медведчука", - резюмировал руководитель фракции НФ.