На оккупированных территориях налажена трансляция некоторых украинских каналов - РРТ

Об этом на круглом столе в УНИАН на тему: "Информационная безопасность Украины после признания России страной-агрессором" заявил генеральный директор концерна РРТ Александр Пивнюк.

"С юга и севера на Донецк и с севера на Луганск мы обеспечили вещание некоторых телеканалов. Их немного, но те, кто на оккупированных территориях тянутся к Украине, получат информацию", - сказал Пивнюк.

Одновременно он отметил, что на приграничных территориях с Россией Украина проигрывает в смысле покрытие телесигналом украинских населенных пунктов, поскольку с российской территории телесигнал транслируется в некодированном цифровом формате, и приемник для просмотра телеканалов в нем стоит значительно дешевле, чем для просмотра кодированных украинских эфирных каналов:

Читайте такжеУкраинские каналы в Крыму планируют транслировать через польские передатчики"Люди не покупают дорогой тюнер для кодированного сигнала, а - самый дешевый, и могут просматривать российские каналы", - отметил гендиректор КРРТ.

"Поэтому должна быть государственная программа по защите информационного пространства, как на освобожденной территории, так и на оккупированной", - подытожил Пивнюк.