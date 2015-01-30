Die Zeit: Европа, едина в вопросе санкций

Об этом сообщает Штеффен Добберт в своей статье «Европа, едина в вопросе санкций», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit.

Дебальцево и Брюссель, два города, у которых мало общего. С одной стороны, разрушенный обстрелами украинский железнодорожный городок, расположенный между Донецком и Луганском где-то посреди войны в Украине, с другой стороны, центр власти в Европе, стержень европейской политики. В Брюсселе в прошлый четверг встретились все министры иностранных дел ЕС. Они провели переговоры о соответствующей реакции на недавнюю эскалацию на Донбассе. Косвенно, речь шла также о судьбе тех людей, которые до сих пор живут в Дебальцево.

Результат этих переговоров, с точки зрения Дебальцево, крайне разочаровывающий, но, по мнению Брюсселя, он все же успешен. Две точки зрения, трудно совместимые, но связанные между собой.

Во-первых, Дебальцево, место, где в эти дни ведутся наиболее ожесточенные бом между пророссийскими силами и украинской армией. Из первоначально 20 000 жителей, сейчас между солдатами выживают только несколько тысяч. После битвы за донецкий аэропорт и артиллерийского обстрела портового города Мариуполя наблюдатели опасаются продвижения пророссийских бойцов в ближайшие дни и большого количества жертв. «Мы теряем позиции, одну за другой. Есть убитые и раненые», сказал украинский солдат репортеру несколько дней назад.

В то время как хорошо снаряженные Россией войска сепаратистов выступают против украинской армии, а солдаты и мирные жители при этом гибнут, министры иностранных дел ЕС приняли решение о продлении ранее принятых санкций. Люди в Дебальцево не будут чувствовать себя в безопасности после этого решения. Просто продлить существующие ограничения для России по сентябрь и применить к нескольким другим лицам запреты на въезд и блокировки счетов – такие действия ничего не изменят в бедственном положении в зоне военных действий. В Украине, вероятно, и дальше будут умирать ценности ЕС. Поскольку цена продолжения боевых действий, с точки зрения России, вряд ли увеличилась.

«Более 5000 человек убиты и более 10 000 получили ранения. Число беженцев превысило один миллион». Таковы последние данные по катастрофе на Донбассе. Их огласил сотрудник ОБСЕ в Украине, за несколько часов до того, как министры ЕС в Брюсселе объявили о своем решении. За каждой цифрой стоит судьба, похороны, разбитая семья, много страданий. Если такая действительность совпадает с политикой Брюсселя, то остается только покачать головой.

Но, несмотря на это: После того, как министры иностранных дел приняли решение, им, казалось, стало легче. «Это было непросто, и поэтому еще более важно», сказал Франк-Вальтер Штайнмайер. Учитывая большое шоу Греции, которое демонстрирует на европейской сцене с понедельника победитель выборов Алексис Ципрас, министр иностранных дел Германии был прав в этой оценке.

От участников переговоров стало известно, что новый министр иностранных дел Греции Никос Котциас незадолго до окончания заседания выразил свою твердую позицию и положился на окончательное решение. К концу переговоров он сказал: «Мы не против каких-либо санкций, мы против новых санкций».

ЕС как федеральная система различных убеждений, национальных свобод, демократических выборов во многом опережает путинскую Россию. Но и в этой системе 28 различных стран также есть некоторые недостатки: например, решения принимаются долго. И, в конце концов, они часто являются компромиссом между очень разными позициями. Ни одно правительство не может реализовать то, что хочет. Это цена европейского единства.

То, что Еврогруппе, вопреки сомнениям венгров, итальянцев, австрийцев и несмотря на угрозы наложения вето от нового связанного с Россией греческого правительства, все-таки удалось единогласно придерживаться прежнего курса в отношении России, никто не должен недооценивать, будь то в Дебальцево, Брюсселе или Москве.