СБУ планирует в ближайшие дни вызвать на допрос настоятеля Киево-Печерской лавры
Служба безопасности Украины планирует в ближайшие дни вызвать на допрос настоятеля Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя).
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Об этом в комментарии УНИАН сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Планируется в ближайшие дни", - сообщила Гитлянская, отвечая на вопрос о вызове на допрос настоятеля Киево-Печерской лавры.
Его планируют вызвать в качестве свидетеля в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
Как сообщал УНИАН, 30 ноября правоохранители провели обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры Павла в Бориспольском районе Киевской области. По словам представителя Главного управления Нацполиции Украины в Киевской области Николая Жуковича, изъято все необходимое для дальнейших следственных действий в отношении владыки Павла.