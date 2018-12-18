СБУ планирует в ближайшие дни вызвать на допрос настоятеля Киево-Печерской лавры

Его должны вызвать на допрос в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Служба безопасности Украины планирует в ближайшие дни вызвать на допрос настоятеля Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя). Читайте такжеПорошенко: Объединительный собор состоялся канонически и в соответствии со всеми церковными правилами Об этом в комментарии УНИАН сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. "Планируется в ближайшие дни", - сообщила Гитлянская, отвечая на вопрос о вызове на допрос настоятеля Киево-Печерской лавры. Его планируют вызвать в качестве свидетеля в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Как сообщал УНИАН, 30 ноября правоохранители провели обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры Павла в Бориспольском районе Киевской области. По словам представителя Главного управления Нацполиции Украины в Киевской области Николая Жуковича, изъято все необходимое для дальнейших следственных действий в отношении владыки Павла.

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