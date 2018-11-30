Настоятель Киево-Печерской лавры прокомментировал следственные действия правоохранителей

Владыка Павел заявил, что правоохранители проводили обыск в доме, в котором он не появлялся с 2013 года.

Настоятель Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) считает, что проведение следственных действий в отношении него правоохранительными органами является политическим давлением.

Об этом он заявил на брифинге, который транслировал "112-Украина".

По его словам, правоохранители проводили обыск в доме, который действительно принадлежит ему, но в то же время он утверждает, что с 2013 года он там ни разу не был.

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"И когда мне сделали тяжелую операцию - кто-то мне дал, как вы знаете, бактериологическое оружие - в 2014 году этот дом был разграблен. Вынесено было 5 икон. Забрали, простите, ящик водки, и я обращался в милицию, обращался к прокурору. Хотелось мне иконы вернуть. Никто на это не обратил внимания ", - сообщил настоятель лавры. При этом он подчеркнул, что "это политическое давление на меня". "И сегодня ночью позвонили люди и сказали: держитесь, мы с вами и никогда не предавайте церковь. Государству я не изменял и не изменю. Чего желаю и вам", - сказал владыка Павел.

Как сообщал УНИАН, руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов сегодня заявил, что Служба безопасности Украины проводит обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры Павла в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, разжигание межконфессиональной вражды).