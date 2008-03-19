Грынив предвидит, что кандидатов в кресло мэра будет очень много
Кличко будет искать поддержку
|Игорь ГРЫНИВ
Такое мнение УНИАН высказал народный депутат Украины (фракция БЮТ) Игорь ГРЫНИВ.
“Кандидаты будут так или иначе представлять все политические силы в связи с тем, что будут еще выборы и в городской совет – ни одна политическая сила не сможет не принять участия в этих мэрских выборах, поскольку будут заинтересованы в проведении своих фракций в городской совет”, - сказал И.ГРЫНИВ.
По его словам, это приведет к увеличению кандидатов и осложнит избирательный процесс в целом.
Он также считает, что нельзя сегодня говорить о выдвижении единого кандидата от парламентской коалиции, поскольку распределение сил в столице иное.
И.ГРЫНИВ также заметил, что лидер одноименного блока в Киевсовете Виталий КЛИЧКО, равно как и другие кандидаты, будет искать политическую поддержку в определенной политической силы, в то же время, политические силы будут искать возможность привлечь его к себе.