Грынив предвидит, что кандидатов в кресло мэра будет очень много

Большинство политических сил будут выдвигать своего кандидата на выборах мэра Киева.

Такое мнение УНИАН высказал народный депутат Украины (фракция БЮТ) Игорь ГРЫНИВ.

“Кандидаты будут так или иначе представлять все политические силы в связи с тем, что будут еще выборы и в городской совет – ни одна политическая сила не сможет не принять участия в этих мэрских выборах, поскольку будут заинтересованы в проведении своих фракций в городской совет”, - сказал И.ГРЫНИВ.

По его словам, это приведет к увеличению кандидатов и осложнит избирательный процесс в целом.

Он также считает, что нельзя сегодня говорить о выдвижении единого кандидата от парламентской коалиции, поскольку распределение сил в столице иное.

И.ГРЫНИВ также заметил, что лидер одноименного блока в Киевсовете Виталий КЛИЧКО, равно как и другие кандидаты, будет искать политическую поддержку в определенной политической силы, в то же время, политические силы будут искать возможность привлечь его к себе.