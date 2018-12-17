В УПЦ МП сделали резкое заявление после внеочередного заседания Синода (видео)

В УПЦ МП заявили, что не признают создание автокефальной церкви в Украине.

После внеочередного заседания Синода в Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что не признают создание поместной церкви в Украине.

Об этом сообщил управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Соответствующее видео опубликовано на сайте Украинской православной церкви Московского патриархата.

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Митрополит УПЦ МП заявил, что на соборе объединились "две неканонические структуры", поэтому для "Украинской православной церкви решение этого собрания не имеет никакого значения".

"Как и раньше, в Украине есть только одна каноническая церковь, это УПЦ МП, которую возглавляет митрополит Онуфрий. И это определяют все поместные православные церкви", - уверен управляющий делами УПЦ МП.

"Украинская православная церковь жива, действует и служит своему народу", - заявил представитель УПЦ МП.

Ранее сообщалось, что двух участников Объединительного собора 15 декабря от УПЦ МП отстранили и запретили им служения. Такое решение приняли на внеочередном заседании Синода УПЦ МП 17 декабря.

"Священный Синод освободил от управления епархией и запретил священнослужение митрополиту Винницкому и Барскому Симеону, а также запретил служение и снял с должности викарного епископа Киевской митрополии, митрополита Переяслав-Хмельницого и Вишневского Александра", - объявили по результатам заседания.