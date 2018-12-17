УПЦ Московского патриархата созвала внеочередное заседание Синода

Заседание Синода возглавляет Митрополит Онуфрий.

В резиденции Предстоятеля УПЦ Московского патриархата на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры началось внеочередное заседание церковного Синода.

Об этом сообщается на сайте УПЦ МП. Заседание возглавляет Митрополит Онуфрий.

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Отмечается, что во время работы заседания Синода УПЦ МП «будут рассмотрены вопросы, связанные с вызовами, которые сейчас возникают перед Украинской Православной Церковью».

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине.

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что 6 января 2019 года вручит предстоятелю Православной церкви митрополиту Киевскому и всея Украины блаженнейшему Епифанию томос об автокефалии.

Справка УНИАН. 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины и вселенский патриарх подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлено томос об автокефалии.