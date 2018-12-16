ВС РФ после введения военного положения отвели от границ с Украиной менее 10% техники – Порошенко

По словам президента, если бы российские войска были отведены, он немедленно прекратил бы действие военного положения.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что менее 10% военной техники РФ, которая фиксировалась у границы перед введением военного положения, было отведено.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в Киеве.

"Львиная доля (накопление российских войск на границе - УНИАН), она осталась и, к сожалению, отведено лишь менее 10%. Поэтому, если бы войска были отведены, я бы немедленно прекратил действие военного положения", - сказал Порошенко, отвечая на вопрос относительно накопления военной техники на украинской границе перед введением военного положения в Украине.

Как сообщал УНИАН, после нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и Приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.