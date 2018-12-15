Порошенко о важности создания независимой от РФ церкви: там, где машут российским кадилом, потом бьют российскими "Градами"

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что когда в Москве говорят об Украине как о якобы их канонической территории - это посягательство на территориальную целостность Украины.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность создания независимой от РФ церкви, поскольку, по его словам, «там, где сегодня машут российским кадилом, завтра бьют российскими «Градами»».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после всеукраинского православного Объединительного собора в Софии Киевской.

По словам президента, Кремль не скрывает, что рассматривает РПЦ как один из главных инструментов влияния на Украину.

«Ситуацию в украинском православии обсуждают на Совете безопасности РФ под председательством ее президента, а от Украинского государства требуют не вмешиваться в его же собственные украинские дела», - сказал президент.

Он отметил, что когда в Москве говорят об Украине как о якобы их канонической территории - это посягательство на территориальную целостность Украины.

«В этих условиях мы должны защитить и украинскую землю, и украинский дух. Мы, как никто другой, знаем - там, где сегодня машут российским кадилом, завтра бьют российскими "Градами". Патриарх Кирилл колесил по Украине с пропагандой «русского меру» и «единой купели», а потом поехали их танки», - напомнил Порошенко.

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Он подчеркнул, что вопрос автокефалии выходит далеко за пределы «церковной ограды», и является вопросом национальной безопасности, государственности Украины и мировой политики.

Как напомнил Порошенко, президент РФ Владимир Путин говорил, что распад СССР стал для России главной геополитической катастрофой ХХ века.

«Для Путина, - как написал Мирослав Маринович, - предоставление автокефалии украинскому православию является второй геополитической катастрофой». Только позвольте мне поправить - на этот раз по масштабу не столетия, а тысячелетия», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 декабря, Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине, который получит томос об автокефалии от Вселенского Патриарха Варфоломея.

По информации представителя УПЦ Киевского патриархата архиепископа Евстратия Зори, глава новой украинской церкви получит томос 6 января.