Порошенко заявил, что вместе с новоизбранным предстоятелем поместной церкви отправится за томосом на Фанар
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вместе с новоизбранным предстоятелем поместной церкви Украины Епифанием отправится за томосом о предоставлении церкви автокефалии на Фанар (исторический район в Стамбуле, где находится резиденция Вселенского патриархата).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил по результатам всеукраинского православного объединительного собора в Софии Киевской.
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«Позвольте представить вам новоизбранного предстоятеля, митрополита Киевского и всей Украины Епифания. Именно ему выпадает почетная миссия вместе с украинским президентом поехать в Константинополь в начале января и получить долгожданный томос», - сказал Порошенко.
По словам президента, Епифания как представителя молодого поколения епископов выдвинула УПЦ Киевского патриархата и поддержали представители других церквей.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 декабря, Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине, который получит томос об автокефалии от Вселенского Патриарха Варфоломея.
По информации представителя УПЦ Киевского патриархата архиепископа Евстратия Зори, глава новой украинской церкви получит томос 6 января.