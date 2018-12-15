Порошенко заявил, что вместе с новоизбранным предстоятелем поместной церкви отправится за томосом на Фанар

По словам Порошенко, Епифания как представителя молодого поколения епископов выдвинула УПЦ Киевского патриархата и поддержали представители других церквей.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вместе с новоизбранным предстоятелем поместной церкви Украины Епифанием отправится за томосом о предоставлении церкви автокефалии на Фанар (исторический район в Стамбуле, где находится резиденция Вселенского патриархата).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил по результатам всеукраинского православного объединительного собора в Софии Киевской.

Читайте такжеМитрополит УПЦ КП Епифаний избран предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине (фото, видео)

«Позвольте представить вам новоизбранного предстоятеля, митрополита Киевского и всей Украины Епифания. Именно ему выпадает почетная миссия вместе с украинским президентом поехать в Константинополь в начале января и получить долгожданный томос», - сказал Порошенко.

По словам президента, Епифания как представителя молодого поколения епископов выдвинула УПЦ Киевского патриархата и поддержали представители других церквей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 декабря, Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине, который получит томос об автокефалии от Вселенского Патриарха Варфоломея.

По информации представителя УПЦ Киевского патриархата архиепископа Евстратия Зори, глава новой украинской церкви получит томос 6 января.