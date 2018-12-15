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На Софийской площади в Киеве верующие аплодисментами приветствовали известие о создании единой поместной православной церкви в Украине

18:03, 15 декабря 2018
Общество
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Верующие встретили известие об избрании предстоятеля громкими возгласами: "Слава!" \ Администрация Президента Украины

В центре Киева на Софийской площади тысячи людей, которые ожидали завершения Объединительного собора, громкими аплодисментами приветствовали известие о создании единой поместной православной церкви в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, колокола Собора Святой Софии сообщили верующим о завершении Объединительного собора.

К верующим вышли президент Петр Порошенко, посланник Вселенского патриарха Эммануил Гальский и избран предстоятелем объединенной и независимой Украинской православной церкви митрополит Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский УПЦ КП Епифаний.

Верующие встретили весть об избрании предстоятеля громкими возгласами: "Слава!".

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Новость в сюжете: Создание поместной церкви в Украине
Теги: #создание единой поместной церкви