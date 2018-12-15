В заседании Объединительного собора, кроме Порошенко и церковных иерархов, принимают участие Ющенко и Парубий

По словам президента, в течение нескольких десятков лет строились церковные структуры, которые теперь становятся основой независимой украинской православной церкви.

Президент Петр Порошенко заявил, что, кроме него и церковных иерархов, в заседании Объединительного собора украинских православных церквей принимают участие экс-президент Виктор Ющенко и председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время выступления на Всеукраинском православном объединительном соборе в Софии Киевской.

Он отметил, что сегодняшнему объединительному собору в новейшей истории Украины предшествовали длительные усилия как духовной, так и светской власти, и украинского православного люда.

«В течение нескольких десятков лет мы не просто молились, а строили церковные структуры, которые теперь становятся основой независимой украинской признанной церкви. Я хотел отметить здесь роль (экс-президента Украины) Виктора Ющенко, который присутствует с нами в этом зале и который начал тогда интенсивный диалог с матерью-церковью», - отметил Порошенко.

По словам главы государства, «после вынужденной паузы 2010-14 годов эти переговоры возобновились с первых дней моего президентства».

«В апреле (2018 года) по возвращении из Константинополя после создания «дорожной карты», согласованной с Его Святейшеством (Вселенским патриархом Варфоломеем - УНИАН), я обратился в украинский парламент для поддержки моего обращения о предоставлении нам автокефалии. Я также хочу поблагодарить присутствующего здесь председателю ВР Андрея Парубия за более чем убедительную парламентскую поддержку обращения президента», - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.