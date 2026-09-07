Представитель немецкой партии AfD встретился с руководителем 'Газпрома': в FT рассказали подробности

Фронмайер встретился с Кириллом Дмитриевым, главой российского суверенного фонда и специальным посланником Путина.

Высокопоставленный представитель партии "Альтернатива для Германии" (AfD) встретился с главой "Газпрома" и еще одним близким соратником президента России Владимира Путина, сообщает Financial Times.

Издание отметило, что это одна из самых высокопоставленных встреч между ультраправой партией и соратниками Кремля со времени начала полномасштабного вторжения в Украину.

Пресс-секретарь AfD по вопросам внешней политики Маркус Фронмайер встретился с генеральным директором российского энергетического гиганта "Газпром" Алексеем Миллером во время визита в Санкт-Петербурга, где немецкий депутат примет участие в флагманском экономическом форуме Путина.

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Фронмайер, который также занимает должность заместителя лидера партии в Бундестаге, встретился с Кириллом Дмитриевым, главой российского суверенного фонда и специальным посланником Путина.

"С нетерпением жду совместного построения великого будущего вместе с AfD – самой популярной партией Германии", – написал Дмитриев в X.

Фронмайер отметил, что в центре их переговоров была идея возобновления работы газопроводов "Северный поток" и возрождение поставок российского газа в крупнейшую экономику Европы.

Отмечается, что три из четырёх газопроводов, составляющих "Северный поток-1" и "Северный поток-2", были повреждены в результате саботажа в сентябре 2022 года, через семь месяцев после полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

Встреча между Фронмайером и Миллером, состоявшаяся в среду, была инициирована немецкой стороной, о чем "Газпром" сообщил в среду в сообщении на своем канале в Telegram. Стороны обсудили энергетическую ситуацию в Европе, в частности то, что, по словам "Газпрома", является "самым низким уровнем запасов газа в Германии за последние пять лет".

"Германия оказалась в тяжелой экономической спирали спада, и одним из главных факторов этого являются высокие расходы на энергоносители, которые удорожают всю нашу экономику, вынуждают предприятия переносить производство и ежедневно обременяют граждан", – написал Фронмайер в соцсетях после встречи.

Издание отметило, что до начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Германия была крупнейшим импортером российского газа в Европе.

Ремонт и возобновление эксплуатации газопроводов "Северный поток" были официальным пунктом предвыборной программы партии AfD накануне прошлогодних федеральных парламентских выборов. Однако встреча в Санкт-Петербурге стала первой известной встречей между представителем "Газпрома" и представителем немецкой ультраправой партии, которая также выступает против санкций в отношении Москвы и оказания военной помощи Украине.

Выборы в Германии: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным экзит-полов, партия "Альтернатива для Германии" (AfD) заняла первое место на выборах в земле Саксония-Анхальт. Благодаря этому ультраправая партия впервые со времён Второй мировой войны оказалась на пороге прихода к власти на уровне земли. Поскольку подсчет голосов продолжается, пока остается неясным, набрала ли партия AfD достаточное количество голосов для получения абсолютного большинства в парламенте. Сопредседатель партии AfD Алиса Вайдель назвала этот результат "историческим", который дал партии четкий мандат на управление страной.

Также мы писали, что Politico отметило, что для канцлера Фридриха Мерца выборы не сулили никаких положительных результатов – лишь политическое унижение различной степени. По мнению издания, Мерц может испытать ещё большее унижение, если бы партия AfD набрала достаточно голосов, чтобы обеспечить себе абсолютное большинство в парламенте и самостоятельно управлять землёй. Мерц, который, помимо должности канцлера, является еще и председателем своей партии ХДС, пользуется крайне низкой популярностью. В партии уже несколько месяцев ведутся разговоры о его замене.

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