Папа Римский отреагировал на визит Уиткоффа и Кушнера в Киев

Понтифик выразил соболезнования украинцам, которые "годами живут в мучениях и страхе".

Папа Римский Лев XIV надеется на скорейшее установление мира в Украине. Об этом говорится в его посте в социальной сети Х.

Понтифик опубликовал новый пост после того, как спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Киев и Москву.

Он призвал к прекращению боевых действий и выразил надежду, что визиты возобновят переговоры о процессе, который принесет конкретный результат:

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"Моё сердце сопереживает страданиям украинского народа, который годами живёт в мучениях и страхе. Я вновь призываю положить конец насилию, остановить разрушения и открыть сердца для диалога и мира! Я надеюсь, что усилия, приложенные в последние дни для возобновления переговоров, принесут конкретные результаты и создадут условия для дипломатии".

Визит Уиткоффа и Кушнера в Киев: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что специальный посланник Стив Уиткофф на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве высказал мнение, что без коммуникации с Россией очень мало шансов на мирное урегулирование. Уиткофф добавил, что, по его мнению, в Москве был достигнут значительный прогресс. В частности, были выслушаны новые идеи. Спецпосланник Трампа отметил, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о трехсторонней встрече и выразил надежду, что в ближайшее время будет сделано соответствующее объявление.

Также мы писали, что зять президента США Джаред Кушнер считает, что пока условия мирного соглашения не согласованы и сам документ не заключен, говорить о том, когда наступит мир, – преждевременно. Он отметил, что это может произойти быстро или же медленно. Кушнер заверил, что за кулисами ведется большая работа, чтобы попытаться создать для этого надлежащие условия. Он добавил, что именно об этом сегодня шла речь во время беседы с советниками по вопросам национальной безопасности из стран E3 – Великобритании, Франции и Германии.

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