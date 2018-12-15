Украина не была, не является и не будет канонической территорией русской церкви - Порошенко (фото)

Порошенко напомнил, что Вселенский патриархат своим недавним решением окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществленную еще в конце XVII века.

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина не была, не является и не будет канонической территорией русской церкви.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на всеукраинском православном Объединительном соборе в Софии Киевской.

Порошенко напомнил, что Вселенский патриархат своим недавним решением окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществленную еще в конце XVII века.

«Им было заявлено, что Русская православная церковь не имеет канонических прав по отношению к православной церкви в Украине. И что наша православная церковь не имеет подчинения РПЦ», - добавил президент.

«Украина не была, не является и не будет канонической территорией русской церкви», - подчеркнул глава Украинского государства.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, которым было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.