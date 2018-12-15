Порошенко: Объединенная и независимая украинская православная церковь – это церковь без Путина и главы РПЦ Кирилла

Порошенко подчеркнул, что автокефальная Украинская церковь - это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев.

Президент Петр Порошенко заявляет, что объединенная и независимая Украинская православная церковь - это церковь без президента РФ Владимира Путина и предстоятеля РПЦ Кирилла.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил после всеукраинского православного Объединительного собора в Софии Киевской.

По словам президента, 15 декабря войдет в историю как священный день, день создания автокефальной поместной православной церкви Украины, день окончательного обретения независимости Украины от РФ.

«И Украина уже не будет пить, говоря словами Тараса Шевченко, «з московської чаші московську отруту», - отметил Порошенко.

«Это день создания церкви признан мировым православием в качестве независимой структуры как в большинстве стран, принадлежащих к православной христианской традиции», - добавил президент.

Порошенко отметил, что только что представители УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и группа епископов УПЦ Московского патриархата основали объединенную украинскую церковь.

«Чудо стало возможным благодаря непоколебимой позиции вселенского патриарха Варфоломея, нашей Константинопольской Церкви-Матери», - заявил он.

«Сегодня родилась новая объединенная и независимая Украинская православная церковь. Что это за церковь? Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев. Но это церковь с Богом и Украиной», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 декабря, Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине, который получит томос об автокефалии от Вселенского Патриарха Варфоломея.

По информации представителя УПЦ Киевского патриархата архиепископа Евстратия Зори, глава новой украинской церкви получит томос 6 января.