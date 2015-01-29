Министр финансов Греции опровергает информацию о планах наложить вето на санкции против России

Об этом сообщает Reuters. Агентство цитирует блог нового министра финансов Греции Янниса Варуфакиса.

По его словам, СМИ исказили позицию нового "левого" греческого правительства.

Как заявил Варуфакис, глава МИД Греции Никос Котзиас сказал чиновникам, что слышал из новостей, якобы ЕС единогласно одобрил санкции против России.

"Проблема в том, что ни его, ни нового греческого правительства об этом не спросили!" - написал Варуфакис.

Читайте такжеГреции не сократят долг из-за победы на выборах радикальных левых - Лагард"Очевидно, что дело не в том, согласно наше новое правительство на новые санкции против России или нет. Дело в том, что нашу точку зрения считают самоочевидной, даже если мы ее не высказывали", - объяснил греческий министр.

"Однако впечатление, что правительство премьер-министра Греции Алексиса Ципраса выступает против остальной Европы в этом вопросе (санкций - ред.), усилил министр энергетики страны Панагиотис Лафазанис, который сказал, что Афины против санкций и "не имеют противоречий с Россией", - пишет издание.

Вчера греческие СМИ сообщили, что Греция может наложить вето на санкции против России.