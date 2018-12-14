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В России "похоронили" Порошенко

14:39, 14 декабря 2018
Политика
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Сейчас ошибка исправлена

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В частности, в запрещенном в Украине поисковике Яндекс было написано, что глава украинского государства умер 11 декабря в возрасте 53 лет.

В Яндексе объяснили, почему поисковик "похоронил" Порошенко. Сейчас ошибка уже исправлена.

"Данные для карточки объектного ответа в поиске Яндекс берет из открытых источников. И в этом случае мы агрегатор внешней информации", - говорится в комментарии Яндекса, опубликованном в Telegram-канале "Говорит Москва".

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Теги: #смерть#Яндекс#Петр Порошенко