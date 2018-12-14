В России "похоронили" Порошенко
14:39, 14 декабря 2018Политика
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Отметим, что в других поисковых системах такой ложной информации о смерти Порошенко нет.
Сейчас ошибка исправлена
Популярный российский поисковик Яндекс "похоронил" президента Украины Петра Порошенко.
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В частности, в запрещенном в Украине поисковике Яндекс было написано, что глава украинского государства умер 11 декабря в возрасте 53 лет.
В Яндексе объяснили, почему поисковик "похоронил" Порошенко. Сейчас ошибка уже исправлена.
"Данные для карточки объектного ответа в поиске Яндекс берет из открытых источников. И в этом случае мы агрегатор внешней информации", - говорится в комментарии Яндекса, опубликованном в Telegram-канале "Говорит Москва".
Порошенко с утра "похоронили" в википедии. Написал знакомому вна Украину - там все в шоке. Неужто опять диверсия "клятых москалей"?) pic.twitter.com/2cdCHhtMSd— Константин Симонов (@ich_Mitra) December 14, 2018
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