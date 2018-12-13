Порошенко предлагает запретить кораблям РФ заходить в порты ЕС и США из-за агрессии в Азовском море

По словам главы украинского государства, РФ пытается превратить Азовское море во "внутреннее озеро".

Президент Украины Петр Порошенко предлагает в ответ на попытку Российской Федерации оккупировать Азовское море запретить ее кораблям заходить в порты стран Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время совместной с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом пресс-конференции в Брюсселе.

«Все должны понимать, что санкции - это не наказание, наказания будут в международных судах за нарушение международного права. Санкции – это мотивация для России вернуться в цивилизованный мир, санкции - это сигнал России немедленно и безусловно вернуть украинских моряков и корабли и обеспечить свободу судоходства», - заявил президент.

При этом Порошенко заметил, что если Россия этого не сделает, то есть «длинный список возможностей, по которым международное сообщество, включая НАТО, ЕС и других, имеют предложения, и сейчас начинаются дискуссии по этому поводу».

«К примеру - остановить разрешение для российских судов посещать порты Евросоюза, США и других членов коалиции (НАТО - УНИАН). В этой ситуации - это просто реакция на блокирование (прохода украинских кораблей через Керченский пролив - УНИАН), оккупацию Азовского моря, которое РФ хочет превратить во внутреннее озеро», - подчеркнул президент.

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Как сообщал УНИАН, 25 ноября корабли ФСБ России заблокировали проход к Керченскому проливу украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским судам, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Всех пленных арестовал так называемый «суд» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

С 7 по 12 декабря консулы Украины в Российской Федерации посетили всех украинских военнопленных моряков.