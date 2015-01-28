ЕС завтра может продлить на полгода санкции против лиц из "черного списка" РФ

Об этом говорится в проекте заключений чрезвычайного заседания Совета ЕС, которым располагает УНИАН. Чрезвычайное заседание состоится в четверг, 29 января, в Брюсселе и созвано из-за обострения ситуации на востоке Украины.

"В связи с ухудшением ситуации Совет согласился, в полном соответствии с требованиями законодательства ЕС, продолжить ограничительные мероприятия в отношении физических и юридических лиц за угрозу или подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, принятые в марте 2014 и обновленные, к декабрю 2015 года", - говорится в проекте заключений.

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Также в проекте содержится призыв к Высокому представителю ЕС и Еврокомиссии в течение недели представить предложения для решения о дополнительных списках.

"Совет ЕС будет продолжать внимательно следить за ситуацией на местах и будет действовать соответствующим образом. Совет просит, чтобы Еврокомиссия и Европейская дипломатическая служба продолжили подготовительную работу относительно любых соответствующих мероприятий, в частности относительно дальнейших ограничительных мер, направленных на обеспечение быстрой и всеобъемлющей реализации Минских договоренностей", - отмечается в проекте выводов.