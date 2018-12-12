Европарламент призывает ЕС и Украину усилить сотрудничество из-за возможного вмешательства РФ в выборы

Депутаты ЕП отметили важность борьбы с российскими фальшивыми новостями и пропагандой, в том числе из-за ожидаемого вмешательства России в выборы в Украине и в ЕС в 2019 году.

Европейский парламент призывает органы и страны-члены Европейского Союза и Украину усилить сотрудничество в связи с возможным вмешательством России в предстоящие выборы, которые состоятся в 2019 году.

Об этом говорится в резолюции о состоянии внедрения Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, которую поддержали 433 депутата, 30 воздержались и 105 проголосовали против ее принятия.

В частности, депутаты ЕП отметили важность борьбы с российскими фальшивыми новостями и пропагандой, в том числе из-за ожидаемого вмешательства России в выборы в Украине и в ЕС в 2019 году.

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"Европейский парламент призывает, чтобы взаимодействие Украины и ЕС в этом вопросе было усилено", - говорится в резолюции.

Также Европарламент призывает украинские власти принять Избирательный кодекс.

Кроме того, депутаты ЕП приветствовали обновление состава Центральной избирательной комиссии, что имеет важное значение с точки зрения доверия для избирательного процесса в Украине и критически важных выборов, которые состоятся в 2019 году.

Также евродепутаты призывают украинские власти в период подготовки к выборам создать специальные механизмы, чтобы "предотвратить искажение политической конкуренции и манипуляции через сосредоточение в руках нескольких лиц политического, экономического влияния и контроля над средствами массовой информации".