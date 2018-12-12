В Кремле заявили о неизменности позиции Путина относительно Сенцова

Пресс-секретарь российского президента подтвердил, что вопрос о Сенцове в очередной раз подымался 11 декабря, на закрытой части заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Позиция президента России Владимира Путина относительно судьбы незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова остается неизменной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что вопрос о судьбе Сенцова в очередной раз подымался вчера, 11 декабря, на закрытой части заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Он (Путин) именно обращал внимание на правовой аспект этого дела. Что касается Сенцова, он неоднократно свою позицию публично озвучивал», - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов рассказать о реакции российского лидера на этот вопрос.

Ранее член Совета Игорь Борисов сообщил, что Путин на этом заседании напомнил, что «нужно действовать в рамках действующего законодательства и все действия должны быть в рамках правовой системы».

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Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2016 года на совместном заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку российский режиссер Александр Сокуров призвал Путина освободить Сенцова.

В ответ Путин заявил, что для освобождения украинского режиссера должны «созреть определенные условия».

«По-христиански действовать в этом деле мы не можем, должны руководствоваться решением суда. Мы живем в правовом государстве, такие вопросы должны решаться судебной системой», - сказал тогда российский президент.

По его словам, Сенцов осужден не за творчество, а за то, что «посвятил свою жизнь террористической деятельности».

При этом Сокуров отметил, что Сенцов не смог понять «сложности и хитросплетения политического момента».

«Дело совершенно не в его позиции, дело совершенно не в том, что он думает по поводу событий, которые произошли в Крыму. Дело в его намерениях и в подготовке противоправных действий, в результате которых могли пострадать наши с вами граждане», - заявил Путин.

Справка УНИАН. Украинского режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 г. осудил Сенцова и Кольченко к 20 и 10 годам заключения соответственно. Оба вину не признали.

В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не высказывали желания сохранить другое гражданство.

Министерство юстиции Украины обратилось с запросом к России о передаче Сенцова и Кольченко как граждан Украины, однако Россия отказала в их экстрадиции.