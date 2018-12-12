Украинский дипломат и сестра Сенцова оказались недалеку от места стрельбы в Страсбурге

Дипломаты выясняют, есть ли украинцы среди пострадавших в стрельбе.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба оказался в 200 метрах от места стрельбы во французском Страсбурге.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Так случилось, что на момент стрельбы я был в 200 м от места происшествия на официальном ужине. Но наша спецслужба сработала быстро и вместе с французскими коллегами провела эвакуацию. За что очень благодарю", - рассказал Кулеба.

Дипломат отметил, что сейчас центр Страсбурга полностью перекрыт полицией и военными, над городом летают вертолеты.

Недалеко от места стрельбы - в здании Европарламента также находилась сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан. Она поехала в Страсбург, чтобы получить премию Сахарова, которую назначили ее брату.

Наталья Каплан написала в Facebook, что здание европейского законодательного органа закрыли и никого из него не выпускают.

Постоянное представительство Украины при Совете Европы предупредило украинцев, которые находятся в Страсбурге, что полиция рекомендует оставаться в своих домах.

В случае необходимости можно связаться с посольством Украины во Франции или дежурным представительства Украины при СЕ.

Дипломаты выясняют, есть ли украинцы среди пострадавших в стрельбе.

Сейчас в Страсбурге заседает Европарламент - у депутатов пленарная неделя. Поэтому в городе несколько тысяч сотрудников европейских институтов, а несколько евродепутатов оказались в непосредственной близости к месту стрельбы, говорится в сюжете ТСН.

Как сообщал УНИАН, в центре французского города Страсбург во вторник вечером, 11 декабря, произошла стрельба.

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По последним данным, в результате нападения 4 человека погибли, 11 получили ранения.

Район, где произошел инцидент, находится неподалеку от одной из центральных площадей города, где расположена новогодняя ярмарка. Это место популярно среди туристов. Рождественская ярмарка в Страсбурге является одной из старейших и крупнейших в Европе.

Страсбург - город на востоке Франции, имеет статус «парламентской столицы Европы». Сейчас в Страсбурге находятся такие структуры, как Европейский парламент и Совет Европы, частью структуры которого является Европейский суд по правам человека.